НБУ оцінив шанси на швидке завершення активних бойових дій в Україні

Шанси на швидке припинення не перевищують 15%.

Швидке завершення активних бойових дій в Україні є малоймовірним. Натомість існують значні ризики ескалації війни, подальших руйнувань виробничих потужностей та енергетичної інфраструктури.

Про це йдеться у "Інфляційному звіті" Національного банку України за січень 2025 року.

НБУ не прогнозує терміни закінчення війни, але оцінює її вплив на економіку. Вперше серед ризиків прогнозу враховується можливість швидшого завершення бойових дій.

Відомство оцінює ймовірність масштабної відбудови України та швидкого відновлення пошкодженої інфраструктури як низьку (менше 15%). Таку ж оцінку має і можливе прискорення євроінтеграційних процесів.

Натомість висока ймовірність таких сценаріїв:

посилення геополітичного протистояння та фрагментації світової торгівлі

загострення бойових дій і подальші руйнування промислових потужностей

збільшення дефіциту електроенергії через атаки на енергетичну інфраструктуру

зростання бюджетних потреб

Нагадаємо, перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко заявила, що активна фаза російсько-української війни може завершитися цього року.

Президент США Дональд Трамп доручив спецпосланцю США Кіту Келлогу завершити війну в Україні за 100 днів.

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