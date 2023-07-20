НБУ планує націоналізувати "Сенс Банк" – акціонери хочуть оскаржити рішення

АТ "Сенс Банк" становить загрозу для інтересів вкладників та інших кредиторів банку.

НБУ виводить з ринку "Сенс Банк" (колишній "Альфа-Банк"), власниками якого є громадяни РФ, і планує його націоналізувати. Для цього Нацбанк звернувся до Кабінету міністрів.

Про це йдеться в пресрелізі НБУ.

Кінцевими власниками "Сенс Банку" є громадянин Росії та Ізраїлю Михайло Фрідман, громадянин Росії та Латвії Петро Авєн та громадянин Росії Андрій Косогов. Вони перебувають під санкціями ЄС та багатьох інших країн за підтримку агресії проти України.

"Це завдає значного репутаційного ризику та має суттєвий негативний вплив на діяльність банку", – йдеться у повідомленні.

В НБУ також відзначили погіршення платіжної дисципліни позичальників "Сенс Банку", через що капітал фінустанови за період із 1 березня до 1 липня зменшився на 50%, коли в інших системно важливих банках він у цілому збільшився на 29%.

"Власники "Сенс Банку" не здатні виконувати зобов’язання про підтримання достатнього рівня капіталу та вжиття своєчасних заходів для запобігання неплатоспроможності, додали в НБУ", – повідомляють у НБУ.

На підставі цього рішення в "Сенс Банку" запровадять тимчасову адміністрацію та делегують повноваження тимчасового адміністратора банку. Сервіси для українців поки працюватимуть у звичайному режимі, без додаткових обмежень. Також без обмежень прийматимуть платежі юридичних осіб.

Нацбанк звернувся до Кабінету міністрів з пропозицією щодо націоналізації "Сенс Банку". Якщо уряд ухвалить таке рішення, то тимчасова адміністрація з того моменту триватиме не більше двох днів.

Водночас Нацбанк отримував повідомлення від акціонерів "Сенс Банку" про намір оскарження рішення щодо виведення банку з ринку та передачі його державі, про що сказав голова Національного банку Андрій Пишний під час брифінгу, передає "Укрінформ".

"Ми вже отримували повідомлення про намір акціонерів оскаржувати цю процедуру. Національний банк готовий до будь-якого розвитку подій. Рішення, яке приймалося сьогодні, цілком обгрунтоване, ухвалене у чіткій відповідності до установленого порядку, і за наявності усіх визначених законодавством підстав", - сказав Пишний.

Нагадаємо, 16 червня, президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє націоналізувати банки, що належать підсанкційним особам.

Також раніше йшлося про те, що компанія російського олігарха Михайла Фрідмана страхує вантажівки "Росгвардії", які перебувають на тимчасово окупованих територіях України.

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