Перетин кордону 18-22

Національний банк України відстежує ситуацію з виїздом чоловіків віком від 18 до 22 років за кордон, але наразі не бачить підстав для занепокоєння щодо впливу цього явища на ринок праці.

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу.

«Після наших внутрішніх обговорень, ми не очікуємо в цьому питанні якоїсь драми. Але подивимося. Ми стежимо за розвитком подій», — заявив Пишний.

Міграція відповідає прогнозам

Його слова підтвердив перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук. Він зазначив, що дані щодо чистої міграції за 2025 рік поки що відповідають прогнозам Національного банку.

«У нашому липневому прогнозі ми закладали припущення про виїзд за кордон цього року близько 200 тисяч українців. За останніми наявними даними, цей виїзд становить трошки більше ніж 100 тисяч осіб, тож наразі ми йдемо за нашим прогнозом», — пояснив Ніколайчук.

Представники Нацбанку запевнили, що будуть продовжувати відстежувати наслідки рішення, ухваленого наприкінці серпня, щодо дозволу на виїзд цій віковій групі.

Нагадаємо, постанова Кабміну про дозвіл чоловікам 18–22 років перетинати кордон викликала хвилю критики. Представники бізнесу та армії вказують на негативні наслідки для економіки й безпеки.

Раніше президент України Володимир Зеленський доручив уряду спростити перетин державного кордону для молодих українців від 18 до 22 років.