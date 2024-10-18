НБУ розпочне заміну банкнот номіналами 50 та 200 гривень старого зразка

Громадянам не потрібно їх спеціально обмінювати.

З 1 листопада 2024 року Національний банк розпочне поступову заміну банкнот номіналами 50 та 200 гривень зразків 2003 – 2007 років (тобто старого зразка) на банкноти аналогічних номіналів сучасного покоління (зразка 2014 року та наступних років випуску).

Про це пише НБУ.

Так, українці можуть без обмежень продовжувати розраховуватися банкнотами старого зразка, оскільки ті залишатимуться дійсними платіжними засобами.

Деталі

Як зазначається, з 1 листопада 2024 року Національний банк спільно з банками поступово вилучатиме з готівкового обігу України зазначені банкноти, зокрема:

банки не видаватимуть із кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій;

Національний банк припинить видавати ці банкноти банкам, інкасаторським компаніям та компаніям з оброблення готівки.

Потрапляючи в банки, банкноти номіналами 50 та 200 гривень старого зразка не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться та передаватимуться до Національного банку для подальшого їх перерахування та утилізації.

"Водночас заміна банкнот номіналами 50 та 200 гривень старого зразка на сучасні, з посиленою системою захисту, не вплине на готівкові розрахунки громадян, їм не потрібно вживати додаткових заходів для обміну", – наголосили в НБУ.

Національний банк з метою підвищення якості готівки в обігу комплексно працює над оптимізацією готівкового обігу та послідовно замінює в обігу всі банкноти попередніх років на більш сучасні та захищені.

Так, заміна банкнот номіналами 50 та 200 гривень старого зразка завершить цей процес. Як наслідок, банкнотно-монетний ряд гривні міститиме лише грошові знаки сучасного покоління. Це посилить якість та надійність готівкової національної валюти, що перебуває в обігу.

"Цей процес відбувається поступово та не створює незручностей для готівкових розрахунків, водночас приносить користь і державі, і банкам, і торгівельним мережам, і громадянам", – резюмували у відомстві.

Нагадаємо, від 1 жовтня 2024 року Національний банк України встановлює ліміт у 150 000 грн на місяць для переказів між картками фізичних осіб на пів року.

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