НБУ відкликав ліцензію у IBOX Bank: термінали тимчасово не працюватимуть

Регулятор ухвалив відповідне рішення про відкликання ліцензії банку та його ліквідацію від 7 березня.

Термінали IBOX тимчасово можуть не працювати через те, що НБУ відкликав ліцензію у IBOX Bank. Водночас у Національному банку України запевняють, що виведення його з ринку не вплине на стабільність сектору.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

"Правління Національного банку України ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ "АЙБОКС БАНК" та його ліквідацію з 07 березня 2023 року. Частка фінустанови становила 0,1% від активів платоспроможних банків, тож виведення його з ринку не вплине на стабільність банківського сектору України", – йдеться у повідомленні НБУ.

Тепер банк ліквідують, а термінали підключать до іншого банку. В Monobank вже попросили поповнювати картку іншими способами.

Чому IBOX Bank позбавили ліцензії

Джерело зазначає, що банк позбавили ліцензії через систематичне порушення вимог законодавства в галузі з протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.

Зокрема, IBOX Bank неналежно ставився до перевірки клієнтів-надавачів послуг з організації та проведення змагань зі спортивного покеру, ділові відносини з яким вважають ризикованими.

Ба більше, банк неналежно розробляв та впроваджував внутрішні документи з фінмоніторингу з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних його діяльності.

"До банку неодноразово застосувалися заходи впливу через порушення у сфері фінмоніторингу: накладав штрафи, зупиняв здійснення окремих видів здійснюваних операцій (двічі), відстороняв посадових осіб від посади, видавав письмове застереження (двічі)", – кажуть у НБУ.

Додамо, акціонерами IBOX Bank є Володимир Дробот (73,92% акцій) та Альона Шевцова (24,98% акцій).

Клієнтам Monobank, який надавав можливість без комісій поповнювати свої картки через термінали iBox, прийшло сповіщення з проханням тимчасово користуватися іншими каналами поповнення карток готівкою.

У Monobank повідомили, що у зв'язку з відкликанням ліцензії у АТ "АЙБОКС БАНК" компанія ТОВ "МЕТАПЕЙ" (оператор мережі терміналів iBOX) тимчасово не приймає поповнення на картки.

На сайті iBox зазначено, що послуги поповнення карток та інші сервіси тимчасово не працюють. Жодних додаткових роз'яснень наразі не дають.

Нагадаємо, на початку 2023 року ситуація з валютою в Україні покращилася, про що повідомили в НБУ. Там також пояснили, з чим це пов'язано.

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