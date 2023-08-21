НБУ відкликав ліцензію у найбільшого небанківського обмінника країни: в чому причина

Національний банк України відкликав ліцензію у найбільшого небанківського обмінника країни - компанії ТОВ "Фінод".

Це рішення було оголошено в повідомленні регулятора, яке з'явилося на його офіційному веб-сайті.

Компанія “Фінод”, яка базується в Одесі, має величезну мережу обмінників, охоплюючи 16 областей України. Однак Нацбанк прийняв рішення про анулювання ліцензії компанії через невиконання заходів, які були запроваджені регулятором для виправлення порушень.

"Ліцензії ТОВ “Фінод” анульовано у зв'язку з невиконанням застосованого Національним банком заходу впливу у вигляді зобов'язання вжити заходів для усунення порушення та причин, що сприяли вчиненню порушення", - підкреслили у Нацбанку.

Регулятор також надав інформацію про фінансові показники компанії. За даними Нацбанку, протягом першого півріччя цього року Фінод зайняв лідируючу позицію серед фінансових компаній за розміром виручки, яка становила 2 млрд 115,25 млн гривень.

Чистий прибуток компанії склав 61,96 млн гривень, а загальні витрати на оплату праці становили 30,97 млн гривень. В активів компанії було зафіксовано 1,06 млрд гривень, а зобов'язання становили 0,92 млрд гривень. Власний капітал компанії склав 0,14 млрд гривень.

Крім обміну валют, у “Фінода” були також ліцензії на надання послуг факторингу, фінансового кредиту, фінансового лізингу, надання гарантій і поручительств, які також були анульовані регулятором.

За інформацією, розміщеною на сайті компанії, “Фінод” був заснований у 2012 році, а його статутний капітал становить 15 млн гривень.

Нагадаємо, що в Україні продовжують фіксувати фальшиві купюри.