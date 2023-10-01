НБУ ввів у обіг пам'ятні монети "Український борщ": коли і де можна придбати (фото)

З одного боку монети зображено українку на тлі печі під час приготування борщу. На іншій – саму страву.

Національний банк ввів у обіг пам’ятну монету "Український борщ" номіналом 5 та 10 гривень.

Про це йдеться на сайті НБУ.

"Пам’ятні монети "Український борщ" зроблено зі срібла та нейзильберу (...) Ми вважаємо своїм обов’язком бути дотичними до збереження та примноження української культури та національної спадщини. І ці нові монети стануть ще одним нагадуванням про унікальність нашої країни та її народу", – повідомив заступник голови НБУ Олексій Шабан під час фестивалю нематеріальної культурної спадщини "Жива культура-Живий світ".

Національний банк ввів у обіг пам’ятну монету "Український борщ" номіналом 5 та 10 гривень Фото НБУ

Дизайн монети із зображенням жінки в українському вбранні під час приготування борщу і самої страви розробив заслужений художник Микола Кочубей.

На аверсі монети можна побачити малий Державний Герб України вгорі, а ліворуч і праворуч від нього – написи півколом:

УКРАЇНА, рік карбування монети – 2023;

номінал монети – 5 чи 10 гривень;

унизу – логотип Банкнотно-монетного двору НБУ;

у центрі – господиня під час приготування українського борщу.

Як кажуть автори, зображення господині "символізує неперервність життя народу, тепло, затишок, добробут, родинне щастя, оздоблену орнаментом за трипільським мотивом, який уособлює вікову історію і традицію приготування борщу".

Національний банк ввів у обіг пам’ятну монету "Український борщ" номіналом 5 та 10 гривень Фото НБУ

Також у центрі – тарілка з борщем, що "неначе бурхливе озеро показує глибинну українську культуру і традиції", а також напис – БОРЩ (елемент оздоблення – тамподрук).

Тираж монети з нейзильберу масою 16,54 г та номіналом 5 грн становить 75 тис. штук.

Монета зі срібла, що має масу 31,1 г номіналом 10 грн отримала тираж 2,5 тис. штук.

Монети "Український борщ" номіналом 5 та 10 гривень можна придбати з 4 жовтня в онлайн-магазині НБУ.

Зазначимо, 2022 року ЮНЕСКО внесла борщ до переліку об’єктів нематеріальної культурної спадщини.

Нагадаємо також, що Нацбанк змінив термін обміну дрібних монет та старих банкнот. Обмін здійснюється без стягнення платні.

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