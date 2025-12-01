НБУ випустив нові 10-гривневі монети: який вигляд вони мають (фото)

Нацбанк презентував нові обігові пам’ятні монети номіналом 10 грн / © Юлія Свириденко

Національний банк України (НБУ) презентував нові обігові пам’ятні монети номіналом 10 гривень, присвячені єдності та територіальній цілісності України. Подія відбулася символічно в річницю Всеукраїнського референдуму 1991 року, який започаткував відлік відновленої Незалежності.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у Telegram.

Презентація відбулася за участю голови Національного банку Андрія Пишного та голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука. Після офіційної частини стартувала публічна дискусія зі студентами щодо пріоритетів державної політики.

Презентація нових 10 грн та дискусія про пріоритети держполітики / © Юлія Свириденко

Серія «Ми сильні. Ми разом»

У межах нової серії «Ми сильні. Ми разом» в обіг уведено перші три пам’ятні монети. Вони присвячені регіонам, які найпершими відчули на собі удар російської агресії:

Автономній Республіці Крим

Донецькій області

Луганській області

«Символічно, що ця подія відбулася саме в річницю Всеукраїнського референдуму — дня, який запустив відлік нашої відновленої Незалежності і незворотний процес міжнародного становлення України. У 1991 році всі області — від Криму до Львівщини, від Луганщини до Чернігівщини — зробили спільний і одностайний вибір: жити у вільній та незалежній країні», — написала Свириденко.

Єдність як запорука Незалежності

Учасники презентації наголосили, що сьогодні цей вибір, закріплений у Конституції, щодня захищають і виборюють Сили оборони України.

«Україна була, є і буде суверенною та неподільною державою», — підкреслювалося під час заходу.

Було зазначено, що ключовими запоруками збереження територіальної цілісності та незалежності є:

Сильне Військо.

Сильні державні інституції.

Економічна самодостатність.

«Ключове — наша єдність, яку маємо берегти», — додала Свириденко.

Прем’єр-міністерка також повідомила, що нові обігові монети стануть не лише платіжним засобом, але й постійним нагадуванням кожному громадянину про стійкість, єдність українського народу та важливість боротьби за суверенітет.

Нагадаємо, раніше в Україні з’явилися рідкісні 2 гривні. Монети відтворюють символіку та емблеми бофонів УПА.