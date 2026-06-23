НБУ визнав Смілянського профнепридатним: що "світить" директору "Укрпошти"

Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський / © Ігор Смілянський / Facebook

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Нацбанк України визнав гендиректора АТ «Укрпошта» Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам щодо професійної придатності. Тепер компанія зобов’язана відсторонити посадовця та знайти нового очільника.

Про це йдеться в заяві НБУ.

Процедуру оцінки профпридатності Смілянського НБУ ініціював після проведення наглядових заходів щодо діяльності компанії упродовж 2023 — 2026 років. У цей період Нацбанк неодноразово застосовував до «Укрпошти» заходи впливу: письмові застереження та штрафи, через порушення у сфері платіжних послуг, фінансового моніторингу, а також через недоліки у системах управління ризиками та внутрішнього контролю.

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Висновки НБУ щодо профпридатності Смілянського

«За результатами співбесіди та аналізу наявних матеріалів Кваліфікаційна комісія НБУ дійшла висновку про наявність підстав для визнання Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам щодо професійної придатності, встановленим до керівника надавача фінансових платіжних послуг», — йдеться в заяві.

Зважаючи на порушення в роботі «Укрпошти», а також пояснення й відповіді від Смілянського, Комітет дійшов висновку, що він не має достатнього рівня знань законодавчих вимог, а також належного розуміння й практичного досвіду застосування чинного законодавства, зокрема нормативно-правових актів НБУ.

На думку регулятора, це унеможливлює належне виконання гендиректором своїх посадових обов’язків, забезпечення ефективного корпоративного управління, внутрішнього контролю, організації фінансового моніторингу та системи управління ризиками в «Укрпошті».

«Укрпошта» має змінити гендиректора

У зв’язку з цим компанія через уповноважений орган зобов’язана вжити всіх необхідних заходів для заміни гендиректора та привести свою діяльність у повну відповідність до вимог законодавства і нормативно-правових актів НБУ.

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«Так, упродовж п’яти робочих днів уповноважений орган АТ „Укрпошта“ має відсторонити Ігоря Смілянського від керівництва АТ «Укрпошта», а надалі упродовж двох місяців — призначити нового керівника, який відповідає вимогам щодо професійної придатності», — резюмували в Нацбанку.

Останні скандали з Ігорем Смілянським — що відомо

Нагадаємо, у травні Смілянський втрапив у черговий скандал, назвавши своїх критиків у соцмережах «людьми з психологічними відхиленнями», яких, на його думку, «можливо, били в школі». В інтерв’ю гендиректор «Укрпошти» пояснив свою різку манеру спілкування тим, що розглядає піар як інструмент захисту, а публічні образи на свою адресу вважає неприпустимими, тому відповідає на них дзеркально. Смілянський також прокоментував випадок, коли обізвав жінку «повією», заявивши, що хотів змусити її відчути те саме, що відчув він.

У червні Смілянський опинився в центрі скандалу, назвавши «козлами» тих, хто критикує його високу зарплату. Директор «Укрпошти» заявив, що сплачує більше податків і приносить більше користі ЗСУ, ніж його критики, закликавши оцінювати патріотизм через фінансовий внесок. У соцмережах на це відреагували гостро: користувачі нагадали, що Смілянський отримує кошти з бюджету платників податків, порівняли його доходи з мізерними зарплатами листонош та зарплатами керівників пошти в Європі.

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