НБУ знову пом’якшив валютні обмеження для бізнесу та громадян: про які саме 4 зміни йдеться

Зокрема це допоможе мінімізувати різницю між готівковим і безготівковим курсами.
Національний банк України скасував усі обмеження для банків і небанківських фінансових установ на обсяги можливого продажу ними готівкової іноземної валюти населенню.
Про це повідомили в НБУ.
Так, Експортно-кредитному агентству (ЕКА) дозволено переказувати за кордон кошти для відшкодування чи компенсації витрат за договорами страхування і перестрахування, укладеними з іноземними страховими (перестраховими) компаніями, а також для оплати витрат ЕКА, пов’язаних зі здійсненням таких операцій.
"Це зроблено, щоб забезпечити можливості страхування ризиків під час збройної агресії рф проти України з метою гарантування безпеки судноплавства, сприяння стабільності морських перевезень, забезпечення сталого експорту української продукції через порти України", - йдеться у повідомленні Нацбанку.
Також НБУ розширив перелік послуг, для оплати яких дозволено здійснювати транскордонні перекази громадянам, включно з учасниками бойових дій, які внаслідок збройної агресії росії проти України потребують лікування або відновлення здоров’я за межами України.
"До відповідного переліку додано супутні додаткові послуги, пов’язані з процесом лікування чи реабілітації в медичних закладах іноземних держав, які є його невід’ємною частиною", - додають у Нацбанку.
Дозволено оплату послуг, які є необхідними для створення належних умов для навчання студентів за кордоном, зокрема: оплату за проживання, отримання візи на період навчання, трансферів від гуртожитку до навчальних офісів, харчування, страхування, медичних послуг у разі необхідності надання невідкладної медичної допомоги.
Тим часом Нацбанк оприлюднив офіційний курс валют на 1 грудня. Банк України знизив курс долара. Долар здешевшав після зростання протягом чотирьох днів поспіль.
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