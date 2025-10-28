ТСН у соціальних мережах

Не бабине літо: Карпати засипало снігом (фото, відео)

В українських Карпатах зафіксували чималий рівень снігу.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Сніг у Карпатах / Ілюстративне фото

Сніг у Карпатах / Ілюстративне фото / © Pixabay

У Карпатах засніжило. Мережа заповнилася світлинами й відео з Буковеля та Драгобрату.

Кадри оприлюднили очевидці.

Сніг у Буковелі

Сніг у Буковелі

Як стало відомо, на Драгобраті, який є найвищим гірськолижним курортом Карпат, за ніч випало 30 см снігу.

Рятувальники попереджають туристів про погіршення погоди і закликають буди обережними.

Нагадаємо, як повідомляв «Укргідрометцентр», частину України засипле снігом. Так, мокрий сніг і туман очікуються протягом найближчих трьох діб у Закарпатській та Івано-Франківській областях.

«Загалом у нічні та ранкові години на Закарпатті та Прикарпатті очікується місцями туман. Важливо бути уважними й обережними, бо туман зменшує відстань видимості», — розповів Семиліт.

