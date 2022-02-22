"Не бачили такого 8 років": очевидці повідомляють про сотні танків і бронетехніки на Донбасі

"Не бачили такого 8 років": очевидці повідомляють про сотні танків і бронетехніки на Донбасі

Місцеві кажуть, що ніколи не бачили такої кількості техніки.

Жителі тимчасово окупованого Донецька повідомили про те, що бачили велику колону танків і бронетехніки. Вона нібито рухалася у пувнічно-західному напрямку, до лінії зіткнення, за кілька годин після виступу президента Росії Володимира Путіна про визнання "Л/ДНР".

Про це пише "Радіо Свобода".

За словами очевидців, вони не бачили такого масштабу за вісім років війни на Донбасі.

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"На сотій одиниці збилися з рахунку. Ішла з Донецька трасою між Донецьком і Макіївкою, імовірно у бік Ясинуватої. З’їжджали на трасу з центра Донецька", – розповів житель міста.

"Танки, дуже багато. Та БТРи. І людей везли. Годину техніка їхала", – повідомила інша очевидиця.

Reuters з посиланням на слова очевидців також повідомила, що на окуповану територію перекинули важку техніку. Вони бачили колони військової техніки, включаючи сім танків, на околиці Донецька і в іншій частині міста. Жодних розпізнавальних знаків на техніці не було.

Нагадаємо, увечері 21 лютого Путін оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР". Після заяви про визнання "незалежності" терористичних "ДНР" та "ЛНР" очільник Кремля у присутності ватажків бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Путін також звернувся до парламенту РФ, аби той визнав "незалежність" "ДНР" та "ЛНР".

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