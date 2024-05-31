Не бачилися понад два роки: зворушливі кадри возз'єднання мами-військовополоненої із сином

Жінка перебувала на "Азовсталі", її хотіли незаконно засудити росіяни.
Дмитро Лубінець показав зворушливі кадри возз'єднання мами-військовополоненої із сином. Вони не бачилися понад 2 роки, тепер, на щастя, можуть обійнятися.
Про це написав Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.
"Це справжній подарунок для Дмитра, адже 24 травня в хлопчика був день народження. І його, і маму переповнюють емоції. Неможливо стримати сліз, дивлячись на це відео", – зауважив омбудсман.
Він додав, що Дмитра повернув додому Офіс Омбудсмана з ТОТ України. Маму ж, яка перебувала на "Азовсталі", хотіли нелегітимно засудити у РФ.
"Ми працюємо, щоб повернути кожного українця додому: від найменшого до найстаршого!", – підсумував Дмитро Лубінець.
Нагадаємо, сьогодні, 31 травня, відбувся обмін полоненими. Додому повернулися 75 українців з російського полону.
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