Не бачилися понад два роки: зворушливі кадри возз'єднання мами-військовополоненої із сином

Жінка перебувала на "Азовсталі", її хотіли незаконно засудити росіяни.

Дмитро Лубінець показав зворушливі кадри возз'єднання мами-військовополоненої із сином. Вони не бачилися понад 2 роки, тепер, на щастя, можуть обійнятися.

Про це написав Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

Омбудсман показав зворушливі кадри возз'єднання мами-військовополоненої із сином

"Це справжній подарунок для Дмитра, адже 24 травня в хлопчика був день народження. І його, і маму переповнюють емоції. Неможливо стримати сліз, дивлячись на це відео", – зауважив омбудсман.

Він додав, що Дмитра повернув додому Офіс Омбудсмана з ТОТ України. Маму ж, яка перебувала на "Азовсталі", хотіли нелегітимно засудити у РФ.

"Ми працюємо, щоб повернути кожного українця додому: від найменшого до найстаршого!", – підсумував Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, сьогодні, 31 травня, відбувся обмін полоненими. Додому повернулися 75 українців з російського полону.

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