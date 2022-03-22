"Не бачив сенсу воювати": російський солдат здав свій танк українцям за винагороду

Представники Нацполіції регулярно присилають на телефони військових РФ смски з роз'ясненнями, як правильно здатися в полон і здати техніку.

Російський танкіст вирішив не лише не воювати з українцями, а й презентувати їм танк за винагороду.

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Про це в соцмережі розповідає радник очільника МВС Віктор Андрусів.

За його словами, правоохоронці вже кілька тижнів відслідковують телефони окупантів, якими ті користуються. Це - українські номери, тож представники Нацполіції регулярно присилають на телефони військових РФ смски з роз'ясненнями, як правильно здатися в полон і здати техніку.

"Кілька днів назад нам зателефонував "Міша". Ми передали інформацію про нього до ГУР МО. Йому визначили місце куди підїхати. Він під'їхав. З дрона переконались, що він сам і це не засада. Після цього спецназівці його затримали. Виявилось, що з екіпажу танку залишився він один, решта втекли додому. Сенсу воювати він не бачив. Додому повернутись не міг, оскільки командир сказав, що розстріляє і спише на бойові втрати. Міша розповів, що їсти практично не залишилось, управління військами хаотичне і практично відсутнє. Деморалізація колосальна", - розповідає Віктор Андрусів.

Він додав, що російський танкіст отримає 10 тисяч доларів і зможе податися на громадянство, а до завершення війни він проживатиме в комфортних умовах з телевізором, телефоном, кухнею і душем.

Нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до українців, які воюють на стороні ворога. Він їм запропонував пом'якшене покарання, якщо вони складуть зброю та здадуться у полон. У своєму зверненні Олексій Резніков повідомив, що останнім часом у полон потрапляють наші громадяни мобілізовані з "ЛНР" та "ДНР". Також, він нагадав, що солдати для Росії – це лише гарматне м’ясо.