"Не бачу тут руки Москви": експерт здивував оцінкою, хто міг зламати "Повітряну тривогу"

Застосунок «Повітряна тривога» / © ТСН.ua

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Розсилання фейкових сповіщень із застосунку «Повітряна тривога» може виявитися випадковою провокацією, а не масштабною кібератакою спецслужб Росії. Водночас наразі бракує технічних даних, які б пояснювали механізм втручання в роботу застосунку.

Таку думку експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун висловив у ефірі телеканалу «Новини.LIVE».

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На думку Корсуна, інцидент із фейковими сповіщеннями в застосунку «Повітряна тривога» більше нагадує випадкове виявлення вразливості та несанкціоноване втручання задля провокації, ніж цілеспрямовану кібератаку.

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«Хочу зазначити, що додаток, розроблений приватною компанією з Хмельницького за підтримки Міністерства цифрової трансформації, розробили за 48 годин і запустили. І Мінцифра розповсюджувала його по всіх каналах, тому перший день вони отримали один мільйон завантажень. За даними 2024 року, було вже 11 мільйонів користувачів», — нагадав експерт.

За атакою на застосунок «Повітряна тривога» можуть стояти не спецслужби РФ

За його словами, зміст фейкових повідомлень, зокрема згадки про «Орєшнік» російською мовою та посилання на невідомий Telegram-канал, не свідчить про ретельно підготовлену операцію Кремля.

«Судячи з того, що ми бачили вчора в публічно доступних джерелах, це більше скидається на випадковість. Я не бачу тут руки Москви, руки Кремля, тому що так не буває. Тому що якщо знаходять вразливість у додатку на 11 мільйонів користувачів, то наслідки зовсім інші. А тут же ж ми бачимо, що якась написана, вибачте, дурня про якийсь «Орешнік» російською мовою в українському додатку, і ще якусь адресу невідомого телеграм-каналу», — розповів Корсун.

Він також наголосив, що російські спецслужби зазвичай не вдаються до таких методів, якщо йдеться про серйозну кібероперацію.

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Розмірковуючи про можливі обставини інциденту, експерт зазначив, що наразі бракує технічних даних, які б пояснювали механізм втручання. Зокрема, невідомо, чи скористалися зловмисники вразливістю API, сервера сповіщень або отримали доступ до облікових записів.

«Тому, скоріше за все, це була випадковість. Випадково хтось, якийсь російський школяр в якомусь там Усть-Цюрюпінську випадково натрапив на додаток, який він не дуже і не розумів, куди він потрапив. Ну, це я так прогнозую такими моделюваннями. І тому він нашвидкоруч придумував «О, в дай я поприколююсь просто. О, какли, то я їм зараз напишу щось». І написав», — припустив Корсун.

Він додав, що характер інциденту не дає підстав вважати його організованою та добре спланованою кібератакою з боку російських спецслужб або керівництва Кремля.

Фейкові сповіщення в застосунку «Повітряна тривога» — що відомо

Нагадаємо, ввечері 1 листопада користувачі застосунку «Повітряна тривога» масово отримали фейкові сповіщення про ядерну, радіаційну, хімічну загрозу та вуличні бої через, ймовірно, вороже кібервтручання.

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Команда сервісу тимчасово призупиняла роботу та вимикала push-сповіщення, закликавши не відкривати підозрілі посилання. Влада, Повітряні сили та ДСНС підтвердили відсутність будь-яких реальних загроз. Згодом роботу застосунку відновили, запевнивши, що персональні дані користувачів у безпеці. У українці тим часом відреагували на інцидент хвилею жартів і мемів у соцмережах.

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