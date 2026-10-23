Не бачили рідних роками: Буданов розповів подробиці про звільнених із російського полону

Повернення полонених 23 жовтня / © Телеграм-канал Кирила Буданова

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Керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив про повернення з російського полону 261 українського військовослужбовця та дев’ятьох цивільних бранців. Більшість звільнених захисників перебувала в неволі ще від 2022 року, зокрема оборонці Маріуполя. Серед них також є воїни, які пережили теракт в Оленівці, та українці, захоплені в полон 2018-го і 2020 року.

Про це Буданов повідомив, коментуючи завершення обміну полоненими.

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За словами керівника Офісу президента, серед звільнених військовослужбовців — 38 офіцерів. Усім поверненим українцям уже надають медичну допомогу, а також обіцяють забезпечити належні виплати та реабілітацію.

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«Нарешті ми завершили цей складний обмін і маємо результат для України. За дорученням Президента України вдалося повернути 261 захисника, з них 38 — офіцери, а також дев’ятьох цивільних бранців», — зазначив Буданов.

Він наголосив, що держава подбає про відновлення здоров’я звільнених українців і допоможе їм повернутися до повноцінного життя після пережитого в російській неволі.

«Емоції зараз переповнюють кожного звільненого, а також усіх рідних та близьких, які так довго чекали й тепер побачать своїх чоловіків, батьків і синів», — додав керівник Офісу президента.

Оборонці Маріуполя та в’язні Кремля від 2018 року

Буданов окремо наголосив, що більшість повернутих українських військових перебувала в російському полоні ще від 2022 року. Зокрема, йдеться про захисників Маріуполя, серед яких є ті, хто пережив теракт в Оленівці.

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Водночас до України повернулися й військовослужбовці, які потрапили до рук росіян задовго до початку повномасштабного вторгнення — 2018-го та 2020 року.

«Сьогодні вони вдома. Боремося за кожного», — наголосив Буданов.

За його словами, багатьох звільнених Росія незаконно засудила за сфабрикованими звинуваченнями, порушуючи норми міжнародного права.

Окремо керівник Офісу президента подякував Сполученим Штатам Америки та Об’єднаним Арабським Еміратам за сприяння у звільненні українців.

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Він також відзначив повернення 74-річного громадянина США Стівена Габбарда, який жив в Ізюмі на Харківщині та викладав англійську мову. За словами Буданова, росіяни незаконно засудили його та катували.

Керівник Офісу президента висловив вдячність Силам оборони України, Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими та українським громадам Чернігівщини, які зустрічали звільнених захисників.

«Продовжуємо роботу, щоб повернути кожного й кожну з російського полону», — наголосив Буданов.

Нагадаємо, 22 жовтня до України повернули «на щиті» 252 захисників, тіла яких, за твердженням Росії, належать загиблих українським військовослужбовцям.

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