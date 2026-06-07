Не бензином єдиним: у Криму почали зникати продукти з полиць магазинів

У Криму скуповують продукти

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В окупованому Криму почали фіксувати перебої з постачанням окремих продуктів до магазинів. У низці торговельних точок також запровадили обмеження на продаж певних товарів.

Про це повідомляє Агентство.

За інформацією видання, про проблеми з наявністю товарів свідчать повідомлення у місцевих чатах та групах у соціальних мережах. Про дефіцит окремих продуктів розповіли мешканці різних районів півострова.

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Зокрема, труднощі спостерігаються з гречкою, цукром, рисом, борошном, макаронними виробами та деякими іншими продуктами харчування.

На тлі повідомлень про перебої з постачанням бензину місцеві жителі почали активно закуповувати продукти тривалого зберігання, створюючи так звані стратегічні запаси. Найчастіше скуповують цукор, гречку, борошно, олію та макарони.

Крім того, в окремих магазинах з’явилися обмеження на продаж певних категорій товарів.

Жителі Сімферополя та Севастополя повідомляють, що у популярних торговельних мережах Пуд, Доброцін та інших магазинах окремі продукти швидко зникають із полиць через підвищений попит.

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Водночас наразі перебої з постачанням не мають тотального характеру та стосуються не всіх торговельних точок на території окупованого півострова.

Раніше повідомлялося, що через успішні удари ЗСУ по російських бензовозах командування РФ наказало маскувати перевезення пального до Криму.

Ми раніше інформували, що українські безпілотники системно атакують головний маршрут постачання до окупованого Криму.

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