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Не бив, а "показував силовий прийом": постраждалий солдат з Житомира записав відеозвернення

Не бив, а "показував силовий прийом": постраждалий солдат з Житомира записав відеозвернення

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
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Не бив, а "показував силовий прийом": постраждалий солдат з Житомира записав відеозвернення

Солдат Віктор / Скриншот із відео

Постраждалий солдат заявив, що його ніхто не бив.

Солдат, якого побив командир взводу однієї з військових частин у Житомирі, записав відеозвернення. Строковик заявив, що таким чином керівник "показував йому силовий прийом".

"Я солдат 190-го навчального центру Богдан хочу попросити, щоб ніхто не гнобив Віктора Вітусевича, то був жарт. Він показував на мені просто силовий прийом, ніхто не бив мене, ніхто не знущався. Будь ласка, не гнобіть його", – сказав строковик на відео, яке шириться соцмережами.

Нагадаємо, у військовій частині в Житомирі спалахнув скандал. У Мережі опублікували відео, на якому видно, що командир б'є підлеглого солдата строковика.

Згодом молодший лейтенант записав відео, на якому перепросив за інцидент. Тим часом у військовому командуванні заявили про початок службового розслідування.

Розслідування розпочало також Державне бюро розслідувань. Слідчим командир пояснив, що таким чином проводив "виховну бесіду" із застосуванням ударів руками і ногами. За його словами, солдат начебто перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Віктор Вітусевич / Скриншот із відео / ©
Віктор Вітусевич / Скриншот із відео

Правопорушення наразі кваліфікують як перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинені в умовах воєнного стану - ч. 5 ст. 426-1 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

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Дата публікації
Перегляди
4896
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