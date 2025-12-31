Не бояться ні проколів, ні куль: в Україні розробили "вічні" шини для бронетехніки

В Україні розробили непробивні шини дл військової техніки

Проблема пробитих коліс на фронті часто коштує життя, адже зупинка техніки під обстрілом може стати фатальною. Українські розробники знайшли вирішення цієї проблеми, створивши шини, які не спускають та не бояться ні проколів, ні куль.

Про це розповідає «Авто Центр».

Конструктор для бездоріжжя

Компанія Qirim Tech отримала патент на модульні безповітряні шини. Їхня головна особливість — відсутність камери з повітрям, що робить їх невразливими до механічних пошкоджень.

Конструкція складається з трьох основних елементів:

Центральна маточина.

Знімні еластичні секції.

Композитні сегменти, виготовлені з гумової крихти та поліуретанових матеріалів.

Така будова дозволяє шині витримувати значні навантаження та продовжувати рух навіть після ураження.

Для роботів і броньовиків

Розробка орієнтована насамперед на військові потреби. Такі колеса ідеально підходять для наземних роботизованих комплексів та броньованих машин, які працюють у зонах підвищеного ризику. Відсутність необхідності підкачувати шини чи міняти їх у польових умовах підвищує надійність техніки та безпеку екіпажу.

Ціна запуску

Наразі інноваційні колеса проходять стадію випробувань. Як пише Newsauto, попит на продукцію вже є колосальним — запити перевищили 5000 одиниць.

Щоб запустити масове виробництво, компанії необхідні інвестиції у розмірі 200 тисяч доларів. Ці кошти підуть на виготовлення спеціальної оснастки та прес-форм.

Окрім армії, технологією можуть зацікавитися й у цивільному секторі — зокрема, в аграрній та гірничодобувній промисловості, де техніка також працює у складних умовах.

