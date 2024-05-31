Не божевільний, а небезпечний: Зеленський пояснив, чому Путін не зупиниться

У разі перемоги Росії в Україні, Путін прагнув би ще більше змінити кордони Європи, зазначив Зеленський.

Російський диктатор Володимир Путін – небезпечний. Він не зупиниться в Україні у разі перемоги Росії у війні.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardian.

Президент зазначив, що у разі перемоги Росії в Україні, Путін прагнув би ще більше змінити кордони Європи. Зеленський заявив, що у такому разі була б Третя світова війна.

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"Я не вважаю Путіна божевільним. Він небезпечний. Це набагато страшніше. Бачите, він не зупиниться", – зазначив очільник держави.

Зеленський також заявив, що російські солдати навіть використовували ті ж самі маршрути, що й гітлерівська армія, щоб захопити Київ і просунутися вглиб України.

Раніше повідомлялось, що Путін готується до війни ще із п'ятьма країнами: у РНБО назвали наступні цілі Кремля.

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