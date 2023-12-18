"Не буде нас – вас не буде": з’явилось відео суперечки в сільраді на Закарпатті до підриву гранат

На засіданні сільради чоловік у військовій формі заявляв: "Мені соромно, на другому році війни нічого не змінюється".

За певний час до підриву гранат на Закарпатті виникла суперечка: з’явилось відео, як чоловік у військовій формі емоційно висловлюється у Керецьківській сільраді, а поряд із ним стоїть депутат Сергій Батрин.

Відповідний ролик поширив закарпатський журналіст Віталій Глагола.

Журналіст опублікував відео з подіями у Керецьківській сільраді до підриву гранат, зазначивши, що кадри були зняті не в сам день інциденту.

Глагола вказав, що на ролику чоловік у військовій формі разом із Батриним сперечаються з колегами.

"Візьміть совість і внесіть її в цю громаду, а не створюйте такі концерти. Війна ще не закінчилась. Мені соромно, на другому році війни нічого не змінюється. Ви, бюджетники, отримуєте зарплатню завдяки нам. Не буде нас – вас не буде. Робота голови за премії – це піти і вирішити питання, сказати "у нас є двадцять чоловік, купіть нам хоча б квадракоптер, тепловізор", – процитував журналіст чоловіка у військовій формі.

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Підрив гранат на Закарпатті – що відомо

15 грудня на засіданні Керецьківської сільради Батрин сперечався з колегами, після чого підірвав кілька гранат. Внаслідок вибуху постраждали 26 людей, серед яких опинився і сам підривник. Одна людина згодом померла в лікарні. Суд взяв Батрина під варту за підозрою у скоєнні теракту.

Ексголова сільради Михайло Маровді припустив, що Батрина могла "дістати несправедливість, яка коїлася у селі".

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