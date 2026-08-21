Не буде світла, води і газу: Путін готує нові удари по Україні взимку, цілі вже визначили

Росія може знову зосередити удари на критичній інфраструктурі України / © Associated Press

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Протягом останніх тижнів російські війська посилили ракетні удари по Україні. Ймовірно, з метою скористатися нестачею засобів для перехоплення балістичних ракет. Київ має тверезо оцінювати загрози — майбутня зима може стати найважчою від початку повномасштабного вторгнення.

Про це пише видання Washington Times.

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«Раніше Москва здебільшого цілилася по великих генеруючих станціях та високовольтній інфраструктурі. Однак вже минулої зими Кремль змістив акцент атак на менші розподільчі підстанції. Україна має близько 3000 таких обʼєктів, що робить їх захист набагато складнішим, ніж приблизно 120 великих високовольтних підстанцій», — зазначають журналісти.

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Також РФ активно вибиває підстанції на наближених до фронту територіях. В підсумку стратегія РФ націлена не на єдине загальнонаціональне відключення електроенергії, а на створення локальних аварій. Оскільки це змушує ремонтні бригади розподіляти обладнання та робочу силу по тисячах потенційних цілей.

«Найбільший ризик — це холодна зима. Якщо настануть сильні морози, терористичний режим Кремля спробує знищити системи опалення України та зробить усе можливе, щоб українці не могли опалювати свої великі міста», — зазначив Олександр Харченко, керуючий директор київського Науково-дослідного центру енергетичної промисловості.

За даними української розвідки, на яку посилається видання, інфраструктура водопостачання стане однією з головних цілей Росії. На тлі цього президент Володимир Зеленський дав наказ провести відповідну підготовку. Зокрема акцент робиться на тому, що була змога підтримувати життєво важливі послуги навіть у тому разі, якщо великі генеруючі установки будуть зруйновані.

Наразі Україна має кілька стратегій захисту обʼєктів. Зокрема це децентралізація інфраструктури електроенергетики, опалення та водопостачання, а також фізичний захист обʼєктів. Крім того, створюються запаси обладнання, які будуть використовуватися для заміни на уражених обʼєктах. Метою України є створення резервів, які втричі перевищують кількість критично важливого обладнання.

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Експерти наголошують, що Володимир Путін, найімовірніше, знову спробує використати зиму як зброю, завдаючи ударів по енергетичній та тепловій інфраструктурі. Експосол США в НАТО Курт Волкер вважає, що «фюрер» буде намагатися максимально посилити тиск на країну.

Водночас, за словами Волкера, нині Україна значно краще підготовлена до відбиття балістичних атак, ніж була торік. Він вважає, що захист енергетики цього опалювального сезону буде ефективнішим, хоча загроза масованих ударів залишається високою.

«Путін на довгостроковому шляху до поразки. Він не може встигати за втратами на полі бою. Україна руйнує потужності з переробки та експорту нафти, що виснажує бюджет Кремля. Путін боротиметься стільки, скільки зможе, не ризикуючи російською державою, але його можливості продовжувати це робити стають обмеженими», — пояснив Волкер.

Генеральна директорка українського виробника дронів «Fire Point» Ірина Терех заявляє, що країна повинна реалістично оцінювати загрозу, з якою доведеться зіткнутися в найближчі місяці. Атаки на енергетичну інфраструктуру можуть стати найскладнішим викликом війни. Особливо — з огляду на гостру нестачу систем протиповітряної оборони.

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Раніше президент Зеленський зробив заяву про два сценарії розвитку війни на зиму. З його слів, йдеться або про мирні переговори з Росією, або про подальшу ескалацією війни. Водночас він наголосив, що українська влада розглядає завершення війни шляхом переговорів як пріоритетний сценарій.

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