"Не буде води та світла": експерт попередив про критичний дефіцит робочих рук в Україні

В Україні на тлі міграційних процесів зростатиме соціальна напруженість. На будівельних майданчиках не буде будівельників, бракуватиме водіїв, слюсарів, сантехніків.

Таку думку висловив президент Асоціації компаній з міжнародного працевлаштування та голова «Офісу міграційної політики» Василь Воскобойник в ефірі День.LIVE.

Воскобойник зазначає, що близько 70% українців, які нині перебувають за кордоном, можуть не повернутися, якщо не буде створено належних умов.

Водночас експерт попереджає про можливу нову хвилю трудової міграції. Йдеться про потенційний дефіцит працівників у будівництві, енергетиці, транспорті та сфері послуг, що може вплинути на базову інфраструктуру — від ремонту мереж до логістики та постачання.

«Я із задоволенням подивлюсь на ці 46% українців, котрі проти. А потім будуть жалітися: "У нас немає води, нам невчасно ремонтують світло, у нас не доправляють продукти харчування, у нас нема кому працювати в сільському господарстві"», — каже він.

Експерт наголошує на необхідності суспільної дискусії щодо ролі трудової міграції та потреби в робочих руках для функціонування економіки.

Дата публікації 21:46, 23.11.25

Нагадаємо, в Україні можуть змінити підхід до працевлаштування іноземців, зокрема переглянути перелік так званих «ризикових» країн. Відповідні доручення уже отримали профільні органи після наради щодо співпраці з африканськими державами.

