"Не буде все добре": захисниця Маріуполя "Пташка" емоційно звернулася до українців

"Пташка" закликала українців віддати хоча б кілька гривень на ЗСУ, "щоб не шукати рублі на шматок хліба в ярмі".

Захисниця "Азовсталі" Катерина Поліщук "Пташка" написала емоційний допис, у якому закликала українців не забувати, що війна триває, і допомагати захисникам.

Про це вона написала в Instagram.

"Не пишіть мені. Не пишіть мені: "тримайся", "все буде добре", "чмоні", "ви їх переможете". Не буде все добре. Ми несемо важкі втрати", – зазначила Поліщук.

Вона закликала українців не забувати про необхідність донатити на армію і присоромила, що багато людей про це забули.

"Не пишіть мені, якщо не хочете підтримати нашу перемогу. Я не втомилась воювати. Я втомилась вигадувати щось оригінальне, щоб знайти кошти на першочергові потреби: дрони спостереження та враження ворожої техніки.

Не пишіть мені "ти молодець, ми віримо і молимось". Поділіться своєю кавою, хлібом чи новим чохлом на телефон. Зробіть торт на весілля на один ярус меншим. Сходіть на однотонний манікюр без дизайну. Викуріть на цигарку менше. Поділіться кількома гривнями, щоб не шукати рублі на шматок хліба в ярмі", – сказала "Пташка".

Раніше Катерина Поліщук дала поради цивільним, як можна підтримати військових, щоб ті розуміли, що вони не сам-на-сам під час війни.

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