"Не буде жодних різких рухів": Росія з невизнаного Придністров'я відволікає ЗСУ, не даючи зняти війська

"Не буде жодних різких рухів": Росія з невизнаного Придністров'я відволікає ЗСУ, не даючи зняти війська

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що наступу на Україну з території невизнаного Придністров'я не буде, бо у противника не вистачить сил і засобів.

Побоювання, що Росія може перекинути з самопроголошеної Придністровської Молдавської Республіки в України військові підрозділи, малоймовірна.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов.

На його думку, у цих підрозділів не вистачить сил йти в наступ.

"Одразу заспокою, що у них сил і засобів перетнути кордон не вистачить. Там дуже малий гарнізон. І, до речі, наша артилерія перекриває всю ширину, точніше, дістає на всю глибину території оцього самопроголошеного Придністров'я. Тому, єдина загроза, найбільша загроза, яку вони можуть для нас складати - це засилання на нашу територію розвідувально-диверсійних груп для диверсійної діяльності. В решті, без підходу основних сил суходолом, це угрупування - не буде жодних різких рухів", - сказав Жданов.

Він додав, що цим підрозділам поставлене завдання проводити навчання і демонстраційні дії вздовж кордону для того, щоб здійснювати відволікаючі маневри і не давати Україні зняти війська з одеського напрямку.