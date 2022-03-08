"Не будемо країною, яка випрошує навколішки": Зеленський заявив, що давно охолов до питання вступу України до НАТО

"Не будемо країною, яка випрошує навколішки": Зеленський заявив, що давно охолов до питання вступу України до НАТО

Причиною стало те, що Альянс боїться конфронтації з РФ.

Президент України Володимир Зеленський поділився своїм ставленням до питання вступу України до НАТО. В інтерв'ю американському каналу ABC News він заявив, що "давно охолов".

"Щодо НАТО, я до цього питання давно охолов після того, як ми зрозуміли, що НАТО не приймає Україну. Альянс боїться суперечливих речей та конфронтації з РФ.

Ми не будемо країною, яка щось випрошує навколішки. І я не буду таким президентом", - сказав Зеленський.

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Щодо вимог Росії на переговорах, він наголосив, що вони не мають бути ультимативними: "Я готовий до діалогу, але ми не готові до капітуляції. Це не про мене. Це про людей, які мене обрали".

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що НАТО не готове обговорювати вступ України у найближчі 5−10 років.

Нагадаємо, 7-го березня відбувся третій раунд переговорів між Україною та Росією. Результатів, які суттєво покращують ситуацію, поки що немає.