"Не будуть помирати в Україні": Зеленський зробив заяву про французьких військових

Зеленський сказав, що Україна не потребує залучення іноземних військових.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що військові Франції "не помиратимуть в Україні", і доки Україна тримається, їм навряд чи доведеться ризикувати життям для захисту країн НАТО.

Про це український президент сказав в ефірі BFMTV.

За словами Зеленського, доки стоїть Україна, армія Франції перебуватиме на території своєї держави.

"Але якщо Путін піде війною на ту чи іншу країну НАТО, тоді країни НАТО вирішуватимуть, як і в якій кількості відправляти або не відправляти своїх воїнів, свої армії, бойові бригади і батальйони", – зазначив Володимир Зеленський.

Він також звернувся до французів, які побоюються долучення Франції чи інших європейських держав до війни і турбуються, "щоб їхні діти не помирали в Україні".

"Ваші діти не будуть помирати в Україні. Якщо Росія вторгнеться до країн НАТО, тоді ваші діти можуть бути відправлені на територію якоїсь країни НАТО. І це вже інше питання. І це буде рішення союзницьке, в рамках НАТО", – сказав Володимир Зеленський.

Зеленський сказав, що Україна не потребує залучення іноземних військових, але була б зацікавлена у присутності іноземних інструкторів і технічного персоналу з країн, які надають Україні військову підтримку.

Нагадаємо, гучні заяви президента Франції шокували весь світ, але що за ними стоїть насправді, розбирав ТСН.ua раніше.

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