Не була повією: поліція спростувала чутки про зґвалтовану в Чернігові 13-річну дівчину

Не була повією: поліція спростувала чутки про зґвалтовану в Чернігові 13-річну дівчину

У зґвалтуванні неповнолітньої підозрюють 58-річного уродженця Азербайджану, який торгував на місцевому ринку.

У п’ятницю, 3 вересня, біля головного управління Нацполіції в Чернігівській області зібралися місцеві активісти, які вимагали звіту про хід кримінального провадження щодо зґвалтування на Привокзальному ринку 13-річної дівчини.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Під час акції протесту біля стін обласного управління поліції начальник слідчого управління ГУНП Євген Гончаров заявив, що чутки про те, що дівчина надавала секс-послуги на ринку не підтвердилися.

“Ми вилучили усі речові докази по кримінальному провадженню, призначено ряд експертиз, чекаємо їх результатів і кримінальне провадження буде скеровано до суду”, - запевнив він.

Напередодні у поліції повідомили, що слідством встановлено, що потерпіла дівчинка з малозабезпеченої сім’ї, яка під час літніх канікул часто перебувала на ринку з метою підзаробити кишенькові гроші.

Знайомий їй з вигляду чоловік запропонував поприбирати у його торговому вагончику. Коли ж вона туди зайшла — зґвалтував.

Підозрюваний – 58-річний уродженець Азербайджану, який з 2010 року має посвідку на проживання в Україні. Йому оголощено підозру за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування особи, що не досягла 14-річного віку).Чоловіку загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Чернігові 54-річний чоловік намагався зґвалтувати 13-річну дівчинку. Він запросив дитину до себе додому, де почав її бити та намагався зґвалтувати. Втім, дівчинці вдалося втекти.

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