Не було продуктів та теплих речей: у Херсонській області у горе-матері забрали всіх дітей

Не було продуктів та теплих речей: у Херсонській області у горе-матері забрали всіх дітей

Дітей взяла до себе бабуся.

В одному з сіл Голопристанської територіальної громади в поліцію надійшло повідомлення від місцевих жителів. Люди розповіли, що односельці не доглядають за чотирма малолітніми дітьми.

Про це повідомили у поліції Херсонської області.

Встановлено, що чотирьох дівчаток віком від п’яти місяців до чотирьох років виховує 30-річна мати разом зі співмешканцем. Трьох її старших дітей забрав до себе і виховує її перший чоловік.

Під час перевірки умов проживання малолітніх працівники ювенальної превенції та служби у справах дітей виявили жахливіі умови проживання малюків. У будинку не було запасів продуктів, діти були голодні, не мали теплих речей, іграшок. Самі діти перебували у занедбаному стані.

Жінка вже притягалася до відповідальності за неналежний догляд за дітьми, з нею проводилися бесіди і їй давали шанс виправити ситуацію, але нічого не змінилося. Зважаючи на загрозу здоров’ю та життю дітей, було прийнято рішення тимчасово вилучити їх з родини.

Дітей передали рідній бабусі, яка погодилася їх доглядати. Буде вирішуватися питання про позбавлення жінки батьківських прав.

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Нагадаємо, у Харкові 22-річна студентка з Палестини самостійно народила дівчинку, а після - загорнула її в пакет та викинула з вікна п’ятого поверху.

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