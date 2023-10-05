Не було "світломаскування": у Полтаві чоловік вигадав хитрий метод збагатись і отримав 5 років в'язниці

Чоловік стверджував, що термінал може бути "маяком" для ударів окупантів.

У Полтаві до 5 років позбавлення волі засудили чоловіка, який зламав та хотів пограбувати термінал самообслуговування. На суді він заявив, що зламав пристрій, бо "у країні війна, а він світився, не дотримуючись світломаскувального режиму".

Про це йдеться у вироку Ленінського районного суду міста Полтава (назва суду недекомунізована - ред.).

За даними суду, у липні 2022 року неодноразово судимий місцевий житель у Полтаві термінал самообслуговування Easy Pay. Потім він хотів вкрасти звідти кошти, проте його затримали. Потерпіла компанія оцінила суму збитків у майже 3 тисячі гривень.

На суді підозрюваний провину категорично заперечив. Він заявив, що коли повертався додому, то помітив термінал, який вночі світився. Він заявив, що ця техніка може бути "маяком" для ракетних ударів окупантів, а тому перерізав у ньому дроти, знеструмивши термінал. Також підозрюваний додав, що "термінал не дотримувався режиму світломаскування". Згодом він вирішив його ще і пошкодити, проте тоді його затримали. Чоловік просив відпустити його на волю та не карати.

Правоохоронці повідомили, що через серії крадіжок з терміналів у Полтаві, вони посилено патрулювали місто та помітили чоловіка, який ламав пристрій. Тоді вони затримали його та викликали слідчих.

Суд встановив, що чоловік був неодноразово судимий за крадіжки і у січні 2022 року вийшов на волю, проте продовжив вчиняти злочини. Його визнали винним та засудили до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Тернополі чоловік 4 місяці їв у ресторанах і не платив.

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