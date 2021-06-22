"Не було живого місця": у Луцьку після побиття співмешканцем померла 32-річна жінка

Жінка боролася за життя у лікарні майже тиждень.

У лікарні Луцька померла 32-річна жінка, яка стала жертвою домашнього насильства. Її жорстоко побив співмешканець.

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Про смерть постраждалої повідомила волонтерка Роксолана Несторук на сторінці Медицина Луцьк у фейсбуці.

"Відійшла у вічність жінка Ірина, яка була жертвою домашнього насильства. Вона так і не опритомніла після побиття на вулиці Конякіна. Нелюд майже забив жінку до непритомності та коми на очах у 7-річної дитини, яка потім благала про допомогу для мами", – написала Роксолана Несторук.

Жінку побив її співмешканець 14 червня на вулиці Конякіна в Луцьку. За словами очевидців на обличчі потерпілої "не було живого місця". Постраждалу одразу доправили до реанімації.

Нагадаємо, що у Києві судитимуть чоловіка, який вчиняв психологічне насильство відносно дружини. Йому вручили підозру у скоєнні злочину.

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