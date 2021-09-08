Не був клієнтом і не мав документів: у Рівному в басейні приватної сауни знайшли мертвого чоловіка

Не був клієнтом і не мав документів: у Рівному в басейні приватної сауни знайшли мертвого чоловіка

Як туди потрапив чоловік - невідомо.

В басейні приватної лазні у Рівному знайшли мертвого 58-річного рівнянина. Його тіло виявили прибиральниці.

Як повідомляється в сюжеті НТН, чоловік не мав жодних документів та найдивніше - не був клієнтом закладу.

Як рівнянин потрапив туди - невідомо, але працівники лазні вважають, що це сталось у тригодинний проміжок часу.

Попередньо відомо, що покійний працював неподалік лазні двірником. Обставини його загибелі — з’ясовують правоохоронці. Основна із версій - утоплення.

Нагадаємо, під Івано-Франківськом в лісосмузі знайшли мертвим 29-річного чоловіка, який загадково зник.

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