Не був клієнтом і не мав документів: у Рівному в басейні приватної сауни знайшли мертвого чоловіка

Як туди потрапив чоловік - невідомо.
В басейні приватної лазні у Рівному знайшли мертвого 58-річного рівнянина. Його тіло виявили прибиральниці.
Як повідомляється в сюжеті НТН, чоловік не мав жодних документів та найдивніше - не був клієнтом закладу.
Як рівнянин потрапив туди - невідомо, але працівники лазні вважають, що це сталось у тригодинний проміжок часу.
Попередньо відомо, що покійний працював неподалік лазні двірником. Обставини його загибелі — з’ясовують правоохоронці. Основна із версій - утоплення.
Нагадаємо, під Івано-Франківськом в лісосмузі знайшли мертвим 29-річного чоловіка, який загадково зник.