Не був пораненим, але залишився з побратимами: історія воїна ЗСУ, якого росіяни стратили в Авдіївці

Окупанти в Авдіївці стратили воїнів ЗСУ, серед яких був Микола Савосік.

Микола Савосік, якого росіяни разом із побратимами розстріляли в Авдіївці, не був пораненим та міг вийти, проте залишився та прикривав інших воїнів.

Про це розповіла у Facebook жителька Рівненщини Любов Климчук.

Микола Савосік родом із Рівненської області. Хлопець був сиротою та його виховував дядько - Руслан Савосік. Відомо, що воїн не був поранений, проте вирішив залишитись із своїми побратимами.

"Коли українських військових евакуйовували з того пекла, декількох поранених бійців забрати просто не вдалося. Микола, який не був пораненим і міг залишити Авдіївку, не покинув своїх побратимів і залишився на "Зеніті" разом з ними. Він прикривав побратимів вогнем до останнього - аж доти, поки не скінчилися набої", - йдеться у дописі.

Знайома дядька загиблого воїна Лора Дудник повідомила, що Микола Савосік захищав Україну від перших днів повномасштабної війни. На фронт він пішов добровольцем.

"Своїх дітей Микола не встиг зростити. Микола сирота, нечисленні відео надсилав своєму дядькові. Саме він і відчув, що з Миколою біда, в ці страшні дні в Авдіївці. Але все ж сподівався, що обійдеться, племінник повернеться. Може, так би й вийшло, але Микола був надзвичайно людяною людиною, він не зміг кинути 5 поранених побратимів. Нелюди розстріляли їх, і відео з їх змученими тілами розповсюдили соцмережами. Все, що ми можемо зробити для Героя - пам'ятати", - написала Лора Дудник.

Страта воїнів ЗСУ в Авдіївці

Українські військові в ніч проти суботи, 17 лютого, залишили свої позиції та вийшли з Авдіївки. Згодом стало відомо, що російські терористи розстріляли українських захисників, які були пораненими та погодились здатись до полону.

У 110-ї ОМБр це підтвердили, зазначивши, що окупанти цинічно вбили захисників України.

"На оприлюдненому ворогом відео із захопленої позиції "Зеніт" родичі опізнали Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника – загиблими. За нашими даними, ворог також розстріляв Олександра Зінчука та Миколу Савосіка", – розповіли в 110-й ОМБр.

Про шостого бійця інформація наразі не підтверджена, можливо, він був із суміжного підрозділу, зазначили у бригаді.

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