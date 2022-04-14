"Не чекайте до останнього": на Луганщині погоджено п'ять "зелених коридорів", Гайдай просить евакуюватися

"Не чекайте до останнього": на Луганщині погоджено п'ять "зелених коридорів", Гайдай просить евакуюватися

Напередодні гумкоридори не відкрили, але людей вивозили.

У четвер, 14 квітня, погоджено евакуацію за п’ятьма напрямами з Луганської області.

Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

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Йдеться про евакуацію з таких населених пунктів: Гірська громада, Попасна, Лисичанськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк.

"Учора нам "гуманітарні коридори" не відкрили – не було гарантій стосовно безпеки. Але ж сотні людей чекали. Як їх залишити? Тому ми спробували евакуювати звідти, куди можна було доїхати. Вдалося за чотирма напрямками, крім Рубіжного", - розповів очільник області.

Він наголосив, що подекуди в громадах регіону відсутнє світло, телебачення, Інтернет, а місцями немає мобільного зв'язку. Саме тому деякі місцеві жителі дізнаються про безкоштовну евакуацію лише тоді, коли до бомбосховища або віддаленого району приходять поліцейські, рятувальники чи волонтери.

"Однак часу на роздуми все менше і менше. Ухваліть рішення для порятунку дітей, батьків та себе особисто. Доки ще не пізно. Автобуси на вас чекають. Місць і рейсів достатньо для всіх охочих. Не чекайте до останнього", - наголосив Гайдай.

Як повідомлялося, російські війська накопичують техніку під Рубіжним в Луганській області, не дотримуються "режиму тиші" за всіма напрямками в регіоні. Голова ОВА Сергій Гайдай просить евакуюватися мешканців Луганщини.

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