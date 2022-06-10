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"Не чекайте": жителів Слов’янська та Бахмута закликали евакуюватися завчасно

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"Не чекайте": жителів Слов’янська та Бахмута закликали евакуюватися завчасно

Жителів, зокрема, Слов’янська та Бахмута Донецької області закликають евакуюватися завчасно, до початку активних бойових дій.

Евакуація місцевих жителів проводиться безкоштовно.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павла Кириленка у Telegram.

Також він зазначив, що інфомація, яка поширюється у соцмережах про те, що під час загостренні бойових дій буде заборонена евакуація зі Слов'янська та Бахмута - не відповідє дійсності.

"Це — відверта брехня, яка підспівує російській пропаганді", - сказав Кириленко.

За його словами, Донецька ОВА разом із місцевою владою, рятувальниками, поліцією та військовими здійснює евакуацію цивільних з найпершого дня повномасштабного вторгнення.

"Ми евакуюємо всіх охочих, навіть під ворожими обстрілами. Евакуюємо постійно і безплатно. Водночас важливо, щоб евакуація була своєчасною. Кожен виїзд під обстрілами — це загроза не тільки для тих, хто виїжджає, але й для тих, хто вивозить. Тому я вкотре закликаю: евакуюйтесь! Евакуюйтесь вчасно! Не чекайте, поки активні бойові дії дійдуть до вашого дому", - наголосив очільник області.

Також він закликав не вірити інформації із незрозумілих джерел.

"Війна іде не тільки на полі бою, але й в інформаційному просторі. Довіряйте тільки офіційним джерелам інформації", - додав Кириленко.

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