Не через COVID-19: на Харківщині 8 шкіл перевели на "дистанційку"

Не через COVID-19: на Харківщині 8 шкіл перевели на "дистанційку"

Через ожеледицю до 12 січня діти навчатимуться дистанційно.

У Харківській області вісім шкіл перевели на дистанційне навчання через ожеледицю.

Про це інформує "Суспільне".

Вісім шкіл Борівської громади Ізюмського району, у яких навчається 1500 дітей, перебуватимуть на "дистанційці" до 12 січня.

"Увечері й з початку дня пройшов холодний дощ, а на вулиці було 1-2 градусів морозу, тому була сильна ожеледиця. Керівники шкіл були на зв'язку й попросили, щоб зберегти здоров'я дітей, на два дні зробити дистанційне навчання", — розповів селищний голова Олександр Тертишний.

За його словами, дорожні служби попередили, що не встигнуть до завтрашнього ранку почистити таку кількість доріг.

Харківський гідрометцентр прогнозує ожеледицю на дорогах регіону до кінця тижня.

Раніше повідомлялося, що іноземний студент привіз до Харкова малярію.

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