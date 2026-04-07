Не через те, що нема заміни: нардеп назвав цинічну причину, чому військовим не дають відпустку

Народний депутат Юрій Камельчук заявив, що проблеми з відпочинком військових часто зумовлені не браком особового складу, а особистими «апетитами» чи настроєм командування.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук
«Не поділився з командиром — не пішов у відпустку»: Нардеп заявив про причини втоми бійців на фронті

«Не поділився з командиром — не пішов у відпустку»: Нардеп заявив про причини втоми бійців на фронті / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

У багатьох випадках ситуація з відпочинком бійців є складною не через об’єктивну нестачу людей, а через суб’єктивні чинники, як-от «настрій командира» або особисті претензії до підлеглого.

Про це заявив нардеп Юрій Камельчук в інтерв’ю YouTube-каналу «Суперпозиція».

«І не через те (відпустку не дають — Ред.), що дійсно не вистачає людей для виконання якихось завдань, а через те, що настрій у командира не такий. Через те, що хтось там недовиконав наказ — так, як командиру здається, що він має бути виконаний — або, не знаю, лицем не сподобався, ще чимось. А, може, хтось не відраховує із зарплати якийсь там кудись відсоток, чи отримав безпосередню допомогу від волонтерів і не поділився з командиром, чи отримав автомобіль для власного користування і теж не поділився з командиром», — сказав Камельчук.

Нардеп наголосив, що така поведінка командування призводить до загальної втоми військовослужбовців. За словами депутата, це призводить до того, що люди не відпочивають, а у цивільних у тилу складається враження, що служба — це «дорога в один кінець», що своєю чергою провокує випадки СЗЧ.

«Тому що якби відсутні були всі ці моменти й усе було справедливо, чітко за регламентом, за законом. І тоді можна було б встановити якраз терміни. Люди знали б, що, умовно, відслужать рік — рік відпочинуть. Відслужать після того знов рік — знов рік відпочинуть. Ну це як приклад. Але математику можна по-різному створювати», — вважає нардеп.

Раніше ми писали, як військовому отримати 10 днів відпустки за сімейними обставинами.

