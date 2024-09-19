Не Червоноград, а Шептицьке: нардепи перейменували сотні населених пунктів в Україні (список)

За основу бралися рекомендації Українського інституту національної пам’яті та Національної комісії зі стандартів державної мови.

У четвер, 19 вересня, Верховної Ради ухвалила в цілому проєкт постанови №12043 про перейменування сотні населених пунктів. Перейменували 327 населених пунктів.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За ухвалення Постанови - 281 народний депутат.

За його словами, перейменовуються назви населених пунктів, які містять російські та радянські наративи або

русифіковані назви. Перейменують назви, присвячені московським діячам: Пушкіно, Мічуріна, Максима Горького, Кутузівка, Суворове, Некрасове тощо.

Також серед пропозицій перейменування багато назв, пов'язаних з радянськими святами або символікою. Наприклад, це Перше Травня, Першотравенка, Первомайське, Першотравневе, Першотравенськ, Маївка тощо.

Тим часом народний депутат Олексій Гончаренко стверджує, що перейменували 328 населених пунктів. Напередодні із цієї постанови було прибрано Южне, Южноукраїнськ, Павлоград, Синельникове, Первомайськ.

Відповідно до проєкту, місто Дружба Шосткинського району - на місто Хутір-Михайлівський, місто Красноград Красноградського району - на місто Берестин; місто Червоноград Червоноградського району - на місто Шептицький; місто Сєвєродонецьк Сєвєродонецького району - на місто Сіверськодонецьк.

Детальніше зі списком населених пунктів, яких перейменували, можна ТУТ.

За основу бралися рекомендації Українського інституту національної пам’яті та Національної комісії зі стандартів державної мови.

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування.

Нагадаємо, раніше в Україні перейменують понад 300 населених пунктів.

У Харкові перейменували багатостраждальну Пушкінську та ще 64 вулиці й провулки

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