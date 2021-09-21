Загинули не від знарядь лову: в Азовському морі на берег викинуло мертвих дельфінів

Під час огляду на шкірі жодних слідів від рибальських снастей не виявили.

У Запорізькій області на берег викинуло мертвих дельфінів. В результаті чого загинули тварини, зараз невідомо.

Про це повідомили в пресслужбі Азовського рибоохоронного патруля.

Як з'ясувалося, інцидент стався 20 вересня на території Приазовського національного природного парку в селищі Чкалове. Там патрульні знайшли двох дельфінів вагою в 25—30 кілограм. Під час огляду на шкірі жодних слідів від рибальських снастей не виявили.

“На місце події викликали співробітників Приазовського національного природного парку, які склали карту викиду дельфінів азовка, для подальшого з'ясування ситуації. Для уникнення будь-яких потраплянь інфекцій, пам’ятайте, ніколи не чіпайте мертвого дельфіна”, — підкреслили в Азовському рибоохоронному патрулі.

Нагадаємо, що на Фарерських островах убили понад тисячу дельфінів за один день.

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