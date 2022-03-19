Не Чорнобаївкою єдиною: ЗСУ вже 4 рази знищували понтонну переправу окупантів на одному й тому ж місці

Не Чорнобаївкою єдиною: ЗСУ вже 4 рази знищували понтонну переправу окупантів на одному й тому ж місці

Окупанти постійно будують переправу в тому місці, де її попередньо розбомбили.

В Україні одна з окремих мотопіхотних бригада ЗСУ звітує, що вже 4 рази розбивала понтонну переправу окупантів в одному і тому ж місці.

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Про це пресслужба військової частини повідомила у п’ятницю, 18 березня.

“У нас, звісно, не Чорнобаївка, але “виговці” у своєму районі відповідальності теж вже чотири рази розфігачували росіянську понтонну переправу на одному і тому ж місці. Наша артилерія з посмішкою стверджує, що не Чорнобаївкою єдиною – у кацапів, мабуть, тактика так. Коли буде п’ятий раз, ми обов’язково повідомимо!” – додали у військовій частині.

Нагадаємо, що 5 ударів ЗСУ не спинили окупантів. Вороги знову "полізли" на аеродром у Чорнобаївці і були знищені. Збройні Сили України вшосте вдарили по аеродрому і знову знищили позиції російських окупантів.