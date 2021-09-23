Не дала грошей на випивку: на Рівненщині син жорстоко побив 67-річну матір, яка повернулася із заробітків

Коли матір заснула, зловмисник взяв дерев’яну палицю і жорстоко побив нею потерпілу.
У Дубні на Рівненщині 46-річний чоловік жорстоко побив 67-річну матір, яка щойно повернулася із заробітків.
Про це інформує поліція Рівненської області.
За словами правоохоронців, між нетверезим сином та матір’ю, яка нещодавно повернулася із заробіток з-за кордону, виник конфлікт. Син вимагав грошей на випивку, а жінка відмовила. Коли матір заснула, зловмисник взяв дерев’яну палицю і жорстоко побив нею потерпілу.
Інцидент трапився ще 16 вересня, проте весь цей час жінка не зверталася до лікарів та правоохоронців, бо боялася помсти сина.
Лише коли самопочуття значно погіршилося — пішла у лікарню. Потерпілу госпіталізували із закритою травмою ребер, переломом ліктьового суглобу, пневмогемотораксом та множинними гематомами на руках.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Вирішується питання про повідомлення про підозру 46-річному дубенчанину та обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, що на Волині син безжально забив до смерті власну матір.