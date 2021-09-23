Не дала грошей на випивку: на Рівненщині син жорстоко побив 67-річну матір, яка повернулася із заробітків

Не дала грошей на випивку: на Рівненщині син жорстоко побив 67-річну матір, яка повернулася із заробітків

Коли матір заснула, зловмисник взяв дерев’яну палицю і жорстоко побив нею потерпілу.

У Дубні на Рівненщині 46-річний чоловік жорстоко побив 67-річну матір, яка щойно повернулася із заробітків.

Про це інформує поліція Рівненської області.

За словами правоохоронців, між нетверезим сином та матір’ю, яка нещодавно повернулася із заробіток з-за кордону, виник конфлікт. Син вимагав грошей на випивку, а жінка відмовила. Коли матір заснула, зловмисник взяв дерев’яну палицю і жорстоко побив нею потерпілу.

Національна поліція Рівненської обласі

Інцидент трапився ще 16 вересня, проте весь цей час жінка не зверталася до лікарів та правоохоронців, бо боялася помсти сина.

Лише коли самопочуття значно погіршилося — пішла у лікарню. Потерпілу госпіталізували із закритою травмою ребер, переломом ліктьового суглобу, пневмогемотораксом та множинними гематомами на руках.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Вирішується питання про повідомлення про підозру 46-річному дубенчанину та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що на Волині син безжально забив до смерті власну матір.

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