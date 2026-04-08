Укрaїнa
195
1 хв

Не дали подрімати: дрон розбудив ведмедя під час весняного релаксу — відео

Наші бійці перепросили, що потривожили клишоногого, який релаксував у своїй домівці.

Катерина Сердюк
© pexels.com

Українські прикордонники під час патрулювання кордону побачили ведмедя у барлозі. Звук дрона дещо відволік мешканця лісу від звичного відпочинку.

Кадри оприлюднили у ДПСУ.

Весняна сієста ведмедя потрапила на відео

Як зазначають прикордонники, в об’єктив їхньої камери тварина потрапила під час патрулювання кордону за допомогою дрона.

«Дуже перепрошуємо, що відволікли ведмедя від весняної сієсти. Під час патрулювання українсько-румунського кордону прикордонник помітив у барлозі ведмедя. Той трохи відволікся на дзижчання дрона, але повернувся до свого ранкового релаксу», — пишуть у ДПСУ.

Раніше камери спостереження зафіксували диких тварин у прикордонні. Серед них — вовк, рись, лисиця, а також білка та козуля. Системи відеоспостереження працюють цілодобово і є частиною модернізації охорони кордону за європейськими стандартами. Прикордонники наголошують, що порушення правил перебування в прикордонній зоні може бути небезпечним і тягне за собою відповідальність.

195
