Не давали води й били за непокору: у Нікополі судитимуть подружжя за знущання з 11 дітей

Насильство / © gettyimages.com

У Нікополі правоохоронці викрили факти систематичного жорстокого поводження з вихованцями дитячого будинку сімейного типу. Батьків-вихователів звинувачують у багаторічних приниженнях, обмеженні дітей у їжі та воді, а також фізичному насильстві. Наразі обвинувальний акт стосовно подружжя вже скеровано до суду.

Про це повідомили у Дніпропетровскій обласній прокуратурі.

За інформацією прокуратури, історія випливла назовні, коли двоє хлопців втекли з дому та звернулися по допомогу до правоохоронців. Перевірка прокуратури та поліції підтвердила, що діти жили в жахливих умовах, які шкодили їхньому здоров’ю.

Слідство встановило, що дітей свідомо обмежували в елементарних потребах. Їм не давали пити воду, щоб вони вночі не виходили до туалету на вулиці. А приймати душ дозволяли лише раз на тиждень незалежно від обставин. Крім того, вихованців навмисно ізолювали одне від одного: їм забороняли разом їсти, спілкуватися чи перебувати в одній кімнаті. Будь-яка спроба порушити ці принизливі правила каралася побиттям.

«Те, що відбувалося в цьому домі, не має нічого спільного з вихованням або турботою. Це — системне приниження, яке тривало роками. Економія на воді, ізоляція один від одного та приниження завдали дітям глибокої психологічної шкоди. Наслідки такого „виховання“ можуть супроводжувати їх у дорослому житті, і саме тому ми зобов’язані дати цим діям справедливу правову оцінку», — зазначив керівник Дніпропетровської обласної прокуратури Валерій Прихожанов.

Наразі діяльність дитячого будинку офіційно припинено, а всіх одинадцятьох дітей вилучили з небезпечного середовища та влаштували у належні умови. Батькам-вихователям інкримінують неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей згідно з ч. 1 ст. 137 КК України.

Нагадаємо, правоохоронці Полтавщини розслідують справу про жорстоке поводження з дітьми. 30-річну жінку підозрюють у катуванні своїх молодших сестер 13 та 16 років, над якими вона мала опіку. За даними слідства, підозрювана змушувала дівчат дві доби стояти на колінах без їжі та сну.

Раніше ми писали про те, як мати-вихователька перетворила будинок сімейного типу на катівню. Замість ласки та любові в хід йшли кулаки, а часто і сторонні предмети.