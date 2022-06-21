Не давав води і катував селянина на Чернігівщині: російському військовому повідомлено про підозру

Не давав води і катував селянина на Чернігівщині: російському військовому повідомлено про підозру

Російському військовому, який з окупаційними військами прийшов на територію Чернігівської області, повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.

Прокуратура встановили і заочно повідомили про підозру солдатов військової частини № 14330 збройних сил РФ. Зазнаається, що окупант під час тимасового захоплення села Терехівка від 13 до 17 березня утримував пораненого цивільного у неопалюваному холодному приміщенні магазину.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Встановлено, що підозрюваний росіянин тримав потерпілого зв’язаним. Чоловік також мав на голові мішок. Загарбник не давав йому їжі, води та можливості справляти свої природні потреби.

Російський військовий також катував українця. Він наступав чоловікові на суглоби ніг, стріляв в безпосередній близькості до голови, що спричиняло потерпілому фізичний біль та моральні страждання.

Фото: Офіс генерального прокурора

Як повідомлялося, бойовика "ДНР", який воював на боці окупантів під час повномасштабного вторгнення Росії до України, засудили до 15 років позбавлення волі. На початку війни він під керівництвом військового командування окупаційних військ РФ брав участь у бойових діях проти військовослужбовців ЗСУ. Воював бойовик на території Донецької та Запорізької областей.

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