Не дають обрати голову: із Закарпатської облради евакуювали депутатів, фото

Через повідомлення про замінування будівлі обрання нового голови облради перенесли на середу, 17 листопада.

У понеділок, 15 листопада, сесію Закарпатської облради, на якій депутати повинні були обрати нового голову, перенесли через повідомлення про замінування, яке надійшло до правоохоронців.

Про це повідомив громадський активіст та правозахисник Віталій Грегор.

“Сесійну зали покинули всі. Але з кулуарів депутати Закарпатська обласна рада не квапляться поки виходити", - зауважив активіст.

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Автор допису нагадав, що це вже друге "мінування" будівлі Закарпатської облради. Попереднього разу таке повідомлення поступило 6 листопада.

Як повідомляє Віталій Грегор, тоді правоохоронці встановили, що телефонний дзвінок був із київського номера.

Сесію перенесли на середу, 17 листопада.

Нагадаємо, сьогодні склав свої повноваження колишній голова Закарпатської обласної ради Олексій Петров.

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