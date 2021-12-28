Не делькоте єдиним: в Мережі обговорють відверті фото супутниці уже ексзаступника міністра освіти, яка зробила фурор сукнею у Львові

Не делькоте єдиним: в Мережі обговорють відверті фото супутниці уже ексзаступника міністра освіти, яка зробила фурор сукнею у Львові

Молода жінка любить відверті наряди і позувати у нижній білизні.

У Мережі не вщухають обговорення напівголої сукні 27-річної юристки з Києва Христини Тишкун, яка супроводжувала на діловій зустрічі у міській раді Львова тоді ще заступника міністра освіти і науки Ігоря Гарбарука.

Після скандалу з "напівголою" сукнею на офіційній зустрічі у Львові супутниці заступника міністра освіти і науки, в Мережі виклали світлини зі сторінки винуватиці скандалу 27-річної Христини Тишкун в соцмережі, які встигли скопіювати до того, як жінка після шквалу хейту закрила доступ до неї. На фото вона позує у відвертих сукнях, коротких спідницях та топах.

Судячи з фото, молода жінка полюбляє відверті і сексуальні образи.

Раніше користувачі Мережі після появи світлини з офіційного заходу, обговорили відверту сукню молодої жінки на офіційному прийманні у міськраді.

У групі "Х* Львів" в фейсбук одними з перших виклали світлину зі скандальною сукнею.

"Коли на твою вечірку нарешті прийшла якась дівчина, і ви з пацанами намагаєтесь поводити себе адекватно", - підписали світлину адміни групи.

Підписники групи не втрималися і заходилися коментувати побачене на фото:

В них такий вигляд якби їх на горячому застукали,і кожен одягнув що було ближче.

А дівчина ліфчик не знайшла.

Ну чого вас всіх зачепила ця баришня? Гарна дівчина, гарна сукня, фігура гарна. Гірше було б якби баба-грім напялила таке плаття. А так є що показати.

Або ліфчик вдягни, або хрестика зніми.

А дівчина взагалі розуміла куди йде, її попередили?

Тут постає лише одне питання : "А що так можна було?" Креативна дівчина.

Красива фігура, обличчя, зріст. Правда, не врахувала, що приїхала в святий і божий Львів. Зрештою, вона ж не в церкву так прийшла. Нікого цим нарядом не образила. Чому стільки хейту?

Журналіст BIHUS.info Олександр Курбатов назвав сукню жінки "новою уніформою" міністерства освіти.

У Мережі багато коментарів стосуються не тільки декольте на сукні, а й наявності хрестика на грудях юристки.

"Я без коментарів, просто для педагогів… замміністра освіти Ігор та… дівчинка з хрестиком", — прокоментував фото з офіційної зустрічі користувач фейсбуку Сергій Тимощук.

Відомий блогер зі Львова навіть створив новий логотип Міністерства освіти і науки України.