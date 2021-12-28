Не делькоте єдиним: в Мережі обговорють відверті фото супутниці уже ексзаступника міністра освіти, яка зробила фурор сукнею у Львові

Молода жінка любить відверті наряди і позувати у нижній білизні.
У Мережі не вщухають обговорення напівголої сукні 27-річної юристки з Києва Христини Тишкун, яка супроводжувала на діловій зустрічі у міській раді Львова тоді ще заступника міністра освіти і науки Ігоря Гарбарука.
Після скандалу з "напівголою" сукнею на офіційній зустрічі у Львові супутниці заступника міністра освіти і науки, в Мережі виклали світлини зі сторінки винуватиці скандалу 27-річної Христини Тишкун в соцмережі, які встигли скопіювати до того, як жінка після шквалу хейту закрила доступ до неї. На фото вона позує у відвертих сукнях, коротких спідницях та топах.
Судячи з фото, молода жінка полюбляє відверті і сексуальні образи.
Раніше користувачі Мережі після появи світлини з офіційного заходу, обговорили відверту сукню молодої жінки на офіційному прийманні у міськраді.
У групі "Х* Львів" в фейсбук одними з перших виклали світлину зі скандальною сукнею.
"Коли на твою вечірку нарешті прийшла якась дівчина, і ви з пацанами намагаєтесь поводити себе адекватно", - підписали світлину адміни групи.
Підписники групи не втрималися і заходилися коментувати побачене на фото:
- В них такий вигляд якби їх на горячому застукали,і кожен одягнув що було ближче.
- А дівчина ліфчик не знайшла.
- Ну чого вас всіх зачепила ця баришня? Гарна дівчина, гарна сукня, фігура гарна. Гірше було б якби баба-грім напялила таке плаття. А так є що показати.
- Або ліфчик вдягни, або хрестика зніми.
- А дівчина взагалі розуміла куди йде, її попередили?
- Тут постає лише одне питання : "А що так можна було?" Креативна дівчина.
- Красива фігура, обличчя, зріст. Правда, не врахувала, що приїхала в святий і божий Львів. Зрештою, вона ж не в церкву так прийшла. Нікого цим нарядом не образила. Чому стільки хейту?
Журналіст BIHUS.info Олександр Курбатов назвав сукню жінки "новою уніформою" міністерства освіти.
У Мережі багато коментарів стосуються не тільки декольте на сукні, а й наявності хрестика на грудях юристки.
"Я без коментарів, просто для педагогів… замміністра освіти Ігор та… дівчинка з хрестиком", — прокоментував фото з офіційної зустрічі користувач фейсбуку Сергій Тимощук.
Експертка з етикету та моделювання поведінки Ганна Чаплигіна на своїй сторінці в Мережі розкритикувала не лише одяг Тишкун, а й самого заступника міністра через погано підібраний колір краватки..
Травесті-діва Монро теж обурилася сукнею жінки на офіційному прийманні і вважає, що та вдяглася, як на "бл**ки".
Деякі вступилися за молоду жінку, вважаючи, що заступник міністра точно не повідомив їй про тематику зустрічі, чим її "підставив".