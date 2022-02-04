Не дихав і горів одяг: з'явилося відео, як у Шостці реанімували 33-річного чоловіка, якого винесли з вогню

Зараз постраждалий перебуває у реанімації, у нього обгоріла половина тіла.

У Сумській області рятувальники повернули з того світу 33-річного чоловіка. Його в місті Шостка винесли з охопленого вогнем будинку.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.

Господаря помешкання рятувальники знайшли вже без ознак життя, на ньому палав одяг. До Мережі потрапили кадри, як командир пожежно-рятувального відділення невпинно проводить реанімаційні заходи, і за 7 хвилин серце чоловіка знову починає битися.

Постраждалого передали медикам. Нині він в реанімації, у чоловіка обпечено більше половини тіла. А все через цигарку, яку він погано загасив, і після цього ліг спати.

У Сумській області надзвичайники повернули з того світу 33-річного чоловіка

Нагадаємо, що під Миколаєвом рятувальники дістали з крижаної води чоловіка, який пробув там 40 хвилин.

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