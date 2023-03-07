Не дивилася телевізор і ніколи ні з ким не сварилася: 105-річна мешканка Чернігівщини поділилася секретами довголіття

Євдокія Нечипоренко розповідає, що в сім’ї одна вона довгожителька. Каже, батьки прожили небагато: 88 та 86 років.

Мешканці села Красне Батуринської громади, що на Чернігівщині, Євдокії Нечипоренко зараз 105 років.

Жінка поділилася секретами довголіття, каже, що любила працю, ніколи не томилася і ніколи ні з ким не сварилася.

Про це йдеться у сюжеті "Суспільного".

Ще на свій сторічний ювілей, розповідає донька довгожительки, мати читала газети. А до 97 років жила окремо сама у своїй хаті. Потім переїхала до однієї з доньок.

"Усе пам’ятаю. І як до школи ходила – все знаю. Що позабувала – ото сиджу мовчки, то усе-усе передумаю. Дуже батько мене любив. Ще я невелика була, то батько мене – на віз, і на поле з собою усе возив. Куди сам їде – і мене везе", – розповідає 105-літня Євдокія Нечипоренко.

Заміжня жінка була двічі. За першого чоловіка пішла у 18 років перед Другою світовою: "Молода була й дурна. І йому 18".

Доньку від першого шлюбу засипало у погребі, де вона переховувалась з сусідською дитиною від фашистів, розповідає Євдокія.

"Він тільки в село входив, одразу першу бомбу кинув і якраз у сховище. І двоє дітей засипало, і на смерть. А в хаті я була, піч топила, то від повітря піч потухла, й зі стелі вся крейда обсипалася".

Заміж вдруге вийшла Євдокія майже в 40 років. В цьому шлюбі у жінки народилися дві доньки. Старша Ганна розповідає, мати була сувора, вимоглива, але завжди їх захищала.

Працювати любила дуже, розповідає про себе Євдокія. Найбільше – косити.

"Усе підряд робила і не томилась. Лише дров не колола – це така одна робота, що я не робила. А косила і косила, і не томилася. Така моя робота була улюблена… І я ж одна з чоловіками косила щодня. І сама косу виклепаю… Тепер сиджу я, як коропець… Сиди тільки та очима лупай, та й усе. Як працювала, то легше було", - каже довгожителька.

Готує для неї донька прості страви.

"На корма нехороша я людина, не такеє мені… Найбільше – борщ, юшка, тоді какао. Какао – це обов’язково, запиваю какао. Оце така моя улюблена їжа. – А сало, м’ясо? – Того ні, того живіт не приймає, шкода тоді".

Розповідає, що в сім’ї одна вона довгожителька. Каже, батьки прожили небагато: 88 та 86 років.

"Може, каже, Бог віку мені такого дав, бо я ніколи ні з ким не лаялася… От знаходила вона такий компроміс. Ну що ж, каже, вік чесно прожила, пропрацювала, нікому поганого не робила", – каже Ганна.

Телевізор Євдокія Сидорівна не дивиться. Про всі новини розповідає донька. Про війну теперішню вдома майже не говорять, щоб матір не хвилювалась.

Нагадаємо, раніше 103-річна британка Гільда Крос розкрила секрети свого довголіття - це бажання завжди залишатися активною та зайнятою. Крім того, вона впевнена, що прожила так довго завдяки улюбленим алкогольним напоям.

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