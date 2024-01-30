"Не дивіться на мене, як відьма": секретар міськради на Івано-Франківщині публічно принизив жінку (відео)

Після чого він посміхнувся, а в залі пролунали оплески та сміх.

У Івано-Франківській області секретаря міськради звільнили за те, що він попросив депутатку не дивитися на нього, “як відьма”.

Відповідне відео оприлюднило видання “Уніан”.

Як зазначається, секретар Коломийської міськради під час засідання звернувся до однієї з депутатів та попросив не дивитися на нього, “як відьма”.

“Ми будуємо демократичну країну… Власне, не дивіться так… Як відьма”, - сказав чиновник.

Після чого він посміхнувся, а в залі пролунали оплески та сміх.

Згодом на інцидент відреагував уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Він наголосив, що ситуація сталася ще у листопаді минулого року.

На Івано-Франківщині секретаря міськради звільнили з приниження депутатки

“Секретар цієї ради вжив висловлювання, що принижують жінку, порушують її право на повагу до честі, гідності та впливають на ділову репутацію як депутата міської ради. Згодом до мене звернулась і сама постраждала, після чого було відкрито провадження за цією справою. З урахування наданих мною роз’яснень та рекомендацій, питання неетичної поведінки секретаря Коломийської міської ради розглянули на засіданні Постійної комісії за присутності обох сторін оскаржуваних подій”, - наголосив Дмитро Лубінець.

Вже за результатами вжитих заходів було ухвалене рішення дострокового припинення повноважень секретаря Коломийської міської ради.

Нагадаємо, що на Івано-Франківщині чоловікам пропонують відстрочку від мобілізації.

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