Не дійшла 15 метрів: альпіністка з Івано-Франківська зізналась, що підробила фото з вершини Евересту

Жінка додала, що вона планує ще раз піднятись на Еверест, проте зробить це без зайвого галасу.

Альпіністка з Івано-Франківська Христина Мохнацька зізналась, що вона не дійшла до вершини Евересту та підробила фото із гори.

Про це вона розповіла на пресконференції, пише Укрінформ.

Христина Мохнацька повідомила, що не дійшла до вершини Евересту лише 15 метрів, проте була переконаною, що сходження їй зарахують, оскільки це пообіцяли жінці її провідники. Також альпіністка зізналась, що фото, яке вона опублікувала в Мережі було не її. Через це Facebook заблокував її сторінку.

"Фотографія з вершини - моя, але на вершині я не була", - додала Мохнацька.

Христина Мохнацька також додала, що вона вирішила повертатись назад через те, що її провіднику стало погано і вона хвилювалась, щоб той не помер.

"Я думала, щоб він не помер, бо з ким я буду сходити… Я розуміла, на якій я висоті, де я, що мені залишилось трішки. Втім, цей вітер, який зносить у сніг, ці люди, які йдуть туди і звідти, а ще перед тим загинули двоє шерпів… Підйом – це тільки 40% успіху, найважливіше, коли ти повернешся цілою", - сказала Христина Мохнацька.

Жінка додала, що вона планує ще раз піднятись на Еверест, проте зробить це без зайвого галасу.

Нагадаємо, харків'янин став першим українцем, який чотири рази підкорив найвищу гору світу Еверест.

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